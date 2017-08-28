Экономика

12:49 28.08.2017

НАПК подтвердило достоверность сведений е-деклараций Порошенко за 2015 и 2016 гг.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) утвердило результаты проверки электронных деклараций президента Украины Петра Порошенко за 2015 и 2016 годы и не обнаружило признаков незаконного обогащения.

Как сообщила пресс-служба НАПК в понедельник, агентство установило, что П.Порошенко при составлении и представлении е-деклараций сдержал требования закона Украины "О предотвращении коррупции".

"По результатам проверки уполномоченные лица НАПК установили достоверность задекларированных сведений в декларациях за 2015 и 2016 годы. Точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников", - сказано в сообщении.

НАПК также не обнаружило конфликта интересов и признаков незаконного обогащения

Отмечается, что при осуществлении полной проверки е-деклараций П.Порошенко НАПК отказали в предоставлении информации Государственная фискальная служба и Главное управление ГФС в г.Киеве относительно сведений о суммах выплаченных доходов субъекта декларирования и членам его семьи за период с 1998 по 2014 годы, а также Департамент превентивной деятельности Национальной полиции Украины.

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