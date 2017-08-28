Украина в третьей декаде августа по максимуму использует пропускную способность импорта газа из Венгрии

Импорт Украиной природного газа со стороны Венгрии с 18 по 26 августа 2017 года превышает 17 млн куб. м в сутки, свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".

Этот показатель превышает номинальную возможность импорта газа через Берегдароц, которая составляет 16,8 млн куб. м в сутки.

В целом за 1-26 августа со стороны Венгрии поступило 334,2 млн куб. м газа (в среднем – 12,86 млн куб. м/сутки), в т.ч. за 17-26 августа – 154 млн куб. м (в среднем – 17,11 млн куб. м/сутки).

По состоянию на 26 августа 2017 года Украина импортировала газ в суточном режиме 44,236 млн куб. м (Словакия – 24,128 млн куб. м, Венгрия – 17,087 млн куб. м, Польша – 3,021 млн куб. м). В целом за 1-26 августа импорт составил 1 млрд 16,9 млн куб. м.

Как сообщалось, номинальная мощность импорта Украиной газа со стороны трех стран Европы на сегодня составляет до 63,6 млн куб. м. (Словакия – 42,5 млн куб. м/сутки, Венгрия – 16,8 млн куб. м/сутки, Польша – 4,3 млн куб. м/сутки).

При этом с сентября 2017 года пропускная способность импорта газа со стороны Польши в Украину возрастет в 1,4 раза – до 6 млн куб. м/сутки. Так, через ГИС "Германовичи" в период с 1 сентября по 30 апреля можно будет поставлять 250 тыс. куб. м газа в час (6 млн куб. м в сутки), в период с 1 мая до 31 августа – 167 тыс. куб. м газа в час (4 млн куб. м). Свободная пропускная способность будет предлагаться на аукционах.

Украина в январе-июле 2017 года увеличила импорт природного газа в 2,4 раза (на 4 млрд 724,1 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 8 млрд 142,1 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

Украина в 2016 году сократила импорт природного газа на 32,7% (на 5 млрд 375,6 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 11 млрд 78,4 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.