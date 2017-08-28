МСП "Ника-Тера" ввел в эксплуатацию маслоперевалочный комплекс мощностью 500 тыс. тонн

Морской терминал "Ника-Тера" (ООО "Морской специализированный порт "Ника-Тера", Николаев), входящий в Group DF Дмитрия Фирташа, начинает перевалку нового для порта вида грузов – растительных масел, сообщила пресс-служба Group DF.

"Мы вводим в эксплуатацию новый грузовой район (№4), специализацией которого будет исключительно перевалка наливных грузов. Уже в сентябре планируем принимать первые партии растительного масла подсолнечника, дальше – развивать перевалку масел из других культур, таких как рапс и соя", – цитируется в сообщении председатель общества Наталья Дворник.

Сумма инвестиций в комплекс не разглашается.

По словам Н.Дворник, к настоящему времени этот комплекс является одним из самых современных и технологичных в Украине. Пропускная способность перегрузочного комплекса оценивается в 500 тыс. тонн наливных грузов в год, но в планах - дальнейшее увеличение его мощностей.

В маслоперевалочный комплекс входят три технологических парка, состоящие из 18 резервуаров с объемом единовременного раздельного или общего хранения 33 тыс. тонн. Для перевалочных работ с автомобильного и железнодорожного транспорта возведены эстакады, рассчитанные на одновременную разгрузку пяти железнодорожных и четырех автомобильных цистерн. Комплекс оснащен четырьмя автономными насосными станциями, обеспечивающими оперативность слива цистерн – до 20 минут/цистерна.

Оборудование маслоперевалочного комплекса обеспечивает полную автоматизацию всех производственных процессов, включая учет, движение и хранение груза, а многоступенчатый контроль масла позволит выявить недобросовестного поставщика груза уже на этапе отбора проб и во время приемки.

Как отмечает начальник порта Алим Агакишиев, перевалка растительных масел является перспективным направлением портового бизнеса.

"Украинские аграрии продолжают наращивать объемы экспорта масла. Соответственно, прогнозируется рост рынка перевалки этого продукта. Кроме того, аграрии и трейдеры, которые уже являются нашими ключевыми клиентами по перевалке зерновых, также работают в сегменте растительных масел. Поэтому запуск отдельного маслоперевалочного терминала предоставит нам конкурентное преимущество", - добавил он.

На сегодняшний день в порту "Ника-Тера", кроме запускаемого в эксплуатацию комплекса по перевалке масла, функционируют еще три специализированных грузовых района: зерновой комплекс, комплекс по перевалке удобрений и комплекс по перевалке сыпучих грузов открытого хранения

МСП "Ника-Тера" – современный высокомеханизированный морской терминал, входящий в холдинг Ostchem, который объединяет предприятия азотной химии Group DF. Располагает тремя специализированными комплексами. Специализируется на перевалке таких видов грузов, как зерновые, минеральные удобрения, прочие сыпучие грузы.

Морской терминал расположен на левом берегу Бугского лимана в 63 км от Черного моря. Имеет семь причалов протяженностью порядка 1500 п. м. Операционная акватория терминала - около 70 га. Его территория граничит с железнодорожной станцией "Жовтневая". На предприятии работает 1,2 тыс. чел.

В первом полугодии 2017 года терминал принял 127 сухогрузов, перевалив 2,2 млн тонн грузов, что на 53% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в 11 странах Европы и Азии. Ее владельцем является украинский бизнесмен Д.Фирташ.