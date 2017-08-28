ЕИБ может выделить Украине EUR75 млн на безопасность дорожного движения в пяти городах

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) изучает возможность представления Украине кредита для вложения инвестиций в инфраструктуру, связанную с безопасностью дорог в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и Харькове.

Согласно сообщению на веб-сайте банка, кредит будет финансировать инфраструктуру городского транспорта с целью повышения безопасности дорожного движения для водителей, в частности, для наиболее уязвимых участников дорожного движения - пешеходов и велосипедистов.

"В дополнение к повышению безопасности дорожного движения и сокращению числа несчастных случаев инвестиции могут снизить косвенные финансовые издержки, связанные с плохой безопасностью дорожного движения, следовательно, положительно повлияют на экономическое развитие регионов", - говорится в сообщении.

Сумма предполагаемого финансирования со стороны ЕИБ составляет EUR75 млн, общая стоимость проекта – EUR177 млн.