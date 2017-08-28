Аграрный комитет ВР может поддержать назначение министром агрополитики его первого зама

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко считает необходимым ускорить решение вопроса о назначении нового руководителя профильного министерства и видит им первого замминистра агрополитики и продовольствия Максима Мартынюка.

"Ситуация (с увольнением министра агрополитики – ИФ) находится в подвешенном состоянии. Этого не должно быть. Надо принять решение об отставке министра, а потом, следующим этапом, – решение о его назначении", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

А.Бакуменко отметил, что министр аграрной политики Тарас Кутовой обратился в аграрный комитет Верховной Рады с просьбой поддержать его решение уйти с поста руководителя министерства. По его слова, комитет решил удовлетворить отставку, однако для рассмотрения ее парламентом необходимо аналогичное решение комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия.

"Мы являемся профильным комитетом, но не базовым. Этот вопрос должен рассмотреть комитет по вопросам правовой политики и правосудия, но он пока этого не сделал", - сказал собеседник агентства.

"Необходимо закончить процедуру увольнения министра. И я буду от имени комитета писать письмо главе Верховной Рады с просьбой содействовать решению данного вопроса", - добавил А.Бакуменко.

По его мнению, новым руководителем Минагрополитики и продовольствия мог бы стать его первый заместитель.

"Я считаю, что Максим Мартынюк (первый замминистра агрополитики – ИФ) работает достаточно эффективно. Комитет с ним плодотворно сотрудничает. Если премьер будет вносить его кандидатуру, то, думаю, комитет, ее поддержит", - считает он.

Как сообщалось, Т.Кутовый 23 мая на своей странице в соцсети Facebook заявил, что подает в отставку с поста министра. Он попросил парламент поддержать его решение и уточнил, что планирует заняться инвестиционной деятельностью.

Т.Кутовый был назначен министром аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Владимира Гройсмана 14 апреля 2016 года.