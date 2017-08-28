В Лондоне предупреждают, что не намерены выплачивать ЕС чрезмерно большие суммы за Brexit

Власти Великобритании не собираются отдавать Евросоюзу чрезмерно завышенную сумму в рамках договоренностей о выходе страны из этого интеграционного объединения, заявил в пятницу британский министр иностранных дел Борис Джонсон.

"Мы не заплатим ни одним пенни больше или меньше (той суммы, которую в Лондоне сочтут правильной - ИФ)", - сказал министр в интервью Би-би-си.

По словам Б.Джонсона, теперь британское правительство определит приемлемую сумму, которую будет готово выплатить Брюсселю в связи с Brexit.

При этом министр подчеркнул, что Лондон не стал бы выплачивать Евросоюзу сумму в размере "100 млрд евро или фунтов стерлингов".

Как сообщала газета "Санди телеграф" со ссылкой на представителя британского правительства, на данный момент Брюссель настаивает на передаче ему 60 млрд евро, тогда как для Лондона приемлемая сумма - ближе к 30 млрд евро.