Экономика

17:32 25.08.2017

Проект госбюджета-2018 будет представлен 15 сентября

Вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявляет, что проект государственного бюджета на 2018 год будет представлен 15 сентября, а на данный момент министерства уже согласовали его баланс.

"На данный момент бюджет соответственно с министерствами согласован в структуре баланса, и, соответственно, проведено совместное совещание президента Украины, премьер-министра Украины, главы Верховной Рады и представителей фракций для того, чтобы мы представили бюджет вовремя 15 сентября 2017 года", - сказал вице-премьер журналистам после выступления в рамках экономического форума "Поддержка экономического развития Украины: сотрудничество между правительством Украины и диаспорой" в пятницу в Киеве.

По словам С.Кубива, в рамках бюджета планируется избрать 10 приоритетов, среди которых есть проведение реформ, однако детально говорить о приоритетах проекта госбюджета можно будет после его согласования.

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