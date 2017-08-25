Украина подаст иск в ВТО против РФ по сельхозпродукции

Иск против РФ во Всемирную торговую организацию по вопросу поставок сельскохозяйственной продукции может быть подан Украиной до конца 2017 года, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"Мы завершаем финальную работу относительно подачи в ВТО иска по сельскохозяйственной продукции", - сказала Н.Микольская журналистам в ходе инаугурационного экономического форума "Поддержка экономического развития Украины: сотрудничество между правительством Украины и диаспорой" Всемирного конгресса украинцев в Киеве в пятницу.

По ее словам, иск может быть подан до конца 2017 года и будет касаться тех товарных групп, где у украинской стороны есть сильная доказательная база и по тем товарным позициям, где украинские производители готовы предоставить конкретные факты.

Замминистра отметила, что это четвертый иск Украины в отношении РФ. "По железнодорожному оборудованию мы движемся, чтобы получить решение ВТО (по соответствующему иску – ИФ) до конца этого года", - добавила Н.Микольская.

Как сообщалось, Украина в середине сентября 2016 года направила запрос о консультациях с Россией в ВТО по ограничениям транзита украинских товаров через территорию РФ, но консультации, прошедшие в ноябре, к консенсусу не привели.

Подача запроса на консультации является первым этапом подачи иска, провал консультаций в течение 60 дней дает возможность инициировать создание панели арбитров, чем в середине февраля воспользовалась Украина, но РФ тогда заблокировала созыв панели. В случае повторной заявки решение о созыве третейской группы принимается автоматически.

Президент РФ Владимир Путин в начале июля 2016 года внес изменения в указ от 1 января 2016 года N1 "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию республики Казахстан через территорию Российской Федерации". Согласно изменениям, правила ввоза грузов с территории Украины через Россию распространяются не только на Казахстан, но и на Киргизию.

Указ президента РФ от 1 января 2016 года устанавливал, что международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с территории Украины на территорию Казахстана через российскую территорию осуществляются только с территории Белоруссии "при условии применения к грузовым помещениям (отсекам) транспортных средств и железнодорожного подвижного состава, помещениям, емкостям и иным местам, в которых находятся или могут находиться товары, средств идентификации (пломб)в том числе функционирующих на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы "ГЛОНАСС", а также при наличии у водителей транспортных средств, осуществляющих автомобильные перевозки, учетных талонов".

В своей жалобе в ВТО Украина оценила сокращение экспорта украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа в первом полугодии 2016 года из-за таких действий РФ в 35,1%,в том числе в Казахстан – на 45,5%.

"В целом потери экспорта товаров в Казахстан (годовые) и Киргизстана (завторую половину года) оцениваются в объеме около $0,4 млрд, что сформирует дополнительные потери ВВП в размере 0,3%", – отмечала украинская сторона.