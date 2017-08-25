С октября 2014 года "теплые кредиты" в Украине взяли 320 тысяч семей

С октября 2014 года и по состоянию на настоящее время около 320 тысяч семей в Украине воспользовалось правительственной программой "теплых кредитов" на общую сумму свыше 4 млрд грн, сообщает Госэнергоэффективности со ссылкой на результаты мониторинга действия программы.

"В частности, наибольшей популярностью пользуется утепление индивидуального жилья. Этим направлением программы воспользовалось около 210 тыс. семей, привлекши на энергоэффективные материалы и оборудование 3,5 млрд гривень", - сообщает управление коммуникации и связей с общественностью Госэнергоэффективности в пятницу.

Кроме того, более 21 тыс. частных домохозяйств получило в банках 367 млн грн. на установление твердотопливных котлов.

Более 1 тыс ОСББ и ЖЭКов, обслуживающих около 80 тысяч семей, стало участниками программы, получив в банках 178,3 млн грн. на внедрение энергоэффективных мер в многоэтажных домах.

"В этом году ОСББ особенно активны в вопросе энергосбережения. С начала 2017 года программой воспользовалось 468 ОСББ, привлекши на энергоэффективные мероприятия более 100 млн грн. Это больше, чем за весь 2016 год, когда было выдано 435 кредитов для ОСББ и ЖЭКов на общую сумму 61 млн гривень", - прокомментировал глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук, добавив, что минувшая неделя стала также рекордной: ОСББ привлекли 53 "теплых кредиты" на сумму свыше 13 млн грн.

По словам С.Савчука, благодаря программе потребители гораздо меньше платят за коммунальные услуги, повышается комфорт в жилье, а стоимость утепленных квартир растет.