Экономика

17:20 23.08.2017

Курс гривни на межбанке в среду снизился до 25,575 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 25,575 грн/$1 с 25,46 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,56-25,59 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 25,5456 грн/$1 с 25,4517 грн/$1. Торговый оборот составил $310,88 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $318,26 млн.

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Интерфакс-Украина
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