Насалик подал апелляцию на решение Печерского райсуда Киева об аресте его квартиры и жилого дома

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик 21 августа подал апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда Киева об аресте его квартиры и жилого дома.

Соответствующая информация размещена на сайте Печерского райсуда Киева.

Согласно процедуре, жалоба подается в суд первой инстанции, который принял соответствующее решение. Затем этот суд направляет жалобу вместе с материалами в Апелляционный суд, который и будет рассматривать апелляцию.

Как сообщалось, в августе Печерский райсуд Киева арестовал квартиру и жилой дом министра энергетики и угольной промышленности И.Насалика по ходатайству бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" (Львов) Петра Дыминского, который подал иск о взыскании задолженности с И.Насалика по договору займа.

Одновременно с этим бизнесмен подал заявление об обеспечении иска, в котором просил арестовать недвижимость И.Насалика: квартиру площадью 287,7 кв. м в Киеве, жилой дом площадью 561,4 кв. м и земельный участок (1510 кв. м) в Козине (Киевская обл.).

Суд частично удовлетворил ходатайство П.Дыминского и наложил арест на квартиру и жилой дом. Срок действия решения суда - до 26 июля 2020 года.