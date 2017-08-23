Экономика

16:51 23.08.2017

НБУ снял ограничения на выдачу наличных в инвалюте

Национальный банк Украины (НБУ) снял ограничения на выдачу наличных средств в иностранной валюте и банковских металлов с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы, сообщил НБУ на веб-сайте.

"Физические лица смогут получать наличные в иностранной валюте или банковские металлы с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы без ограничений по сумме", - говорится в сообщении.

С сентября прошлого года действовал лимит, согласно которому один клиент в сутки мог получить не более 250 тыс. грн в эквиваленте.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время НБУ считает возможным полностью убрать такое ограничение, учитывая существенное улучшение ликвидности банковской системы в иностранной валюте и стабилизации валютного рынка. Такое решение должно способствовать дальнейшему восстановлению доверия вкладчиков к банкам, отмечает регулятор.

Кроме того, НБУ либерализует подход к сберегательным (депозитным) сертификатам на предъявителя, сняв запрет на их выпуск, который действовал до сих пор, и отменив требование погашать их только путем перечисления средств на счет владельца сертификата или предъявителя. В дополнение, для депозитных сертификатов в иностранной валюте убирается требование к минимальному сроку размещения, который должен составлять не менее шести месяцев.

В то же время, НБУ добавил в перечень исключений из запрета на досрочное погашение кредитов и займов перед иностранными кредиторам случаи, когда в состав акционеров нерезидента-кредитора, которому осуществляется досрочное погашение, входит иностранное государство или иностранной банк. Эта иностранное государство должно входить в число стан, имеющих официальную рейтинговую оценку не ниже категории А, подтвержденную в бюллетене одной из ведущих мировых рейтинговых компаний (Fitch Ratings, Standard & Poor's, Moody's).

НБУ также упростил для банков расчет ежедневного лимита покупки валюты в собственную позицию в разрезе операций на условиях тод, спот и форвард. Нововведение направлено на стимулирование форвардных операций и дальнейшее развитие инструментов хеджирования валютных рисков, говорится в сообщении.

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