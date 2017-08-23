"Укргазвыдобування" определило предварительных победителей тендера на страхование ответственности

ПАО "Укргазвыдобування" (Киев) определило предварительных победителей по двум лотам тендера, сообщается в системе электронных госзакупок ProZorro.

Победителем тендера на обязательное страхование ответственности субъектов перевозки опасных грузов на случай наступления негативных последствий при перевозке опасных грузов определена страховая компания "Гардиан" окончательное ценовое предложение которой составило 49 тыс. грн при ожидаемой стоимости 773,3 тыс. грн.

В тендере также принимали участие СК "Арма", окончательное ценовое предложение которой составило 99,299 тыс. грн, "Добробут и захыст" - 60 тыс. грн, "Доминанта" - 59,5 тыс. грн.

Победителем лота-2 по обязательному страхованию гражданской ответственности субъектов хозяйствования за вред, который может быть причинен пожарами и авариями на объектах повышенной опасности, включая пожароопасные объекты и объекты, хозяйственной деятельности, которые могут привести к авариям экологического и санитарно-эпидемиологического характера, определена СК "Доминанта". Ее окончательное ценовое предложение составило 42,387 тыс. грн при ожидаемой стоимости 388,9 тыс. грн.

В тендере также принимали участие СК "Краина"- 134,7 тыс. грн, "Арма" - 134,7 тыс. грн, "Добробут и захыст" - 43 тыс. грн, "Гардиан" - 43 тыс. грн, "Ю.Би.Ай.-Кооп" - 43,540 тыс. грн.

В настоящее время компании ожидают окончательное решение

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа. Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ.