ВБ рекомендует принять ряд мер во избежание монополии "Евротерминала" на въезд в Одесский порт

Всемирный банк (ВБ) совместно с департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета в рамках проекта "Устойчивая мобильность для Одессы" разрабатывает индивидуальные рекомендации по оптимизации транспортной системы Одессы и определяет приоритетные направления инвестирования, сообщила государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская.

"По итогам первых результатов исследования в отношении компании "Евротерминал" отмечается следующее. С целью уменьшения отрицательного влияния рекомендуется построить новый въезд в порт в обход города, чтобы избежать монополии "Евротерминала", или сделать этот вход общественным, сочетая портовые и таможенные формальности", - написала она на своей странице в соцсети Facebook.

Кроме того, рекомендуется пересмотреть преимущества и недостатки текущих договоренностей с "Евротерминалом" включая преимуществами концентрации всего движения грузовиков через "Евротерминал"; учесть, что это может привести к дополнительным расходам.

А.Загребельская отметила, что "Евротерминал" знает об обострении негативного отношения к ним жителей; планирует дальнейшее снижение тарифов в течение следующих пяти лет; предлагает построить новую дорогу, которая свяжет их ворота и основную трассу и гарантирует, что цены будут доступны; имеет в планах построить сообщение с государственной железнодорожной системой, чтобы помочь уменьшить задержки в пиковые сезоны, которые достигают 3 тыс. вагонов ежедневно

"Мы со своей стороны продолжаем расследование. Одесским городским советом рекомендации АМКУ не выполнены, дело открыто, расследование продолжается. По делу относительно ООО "Евротерминал" по признакам злоупотребления монопольным положением, расследование на завершающей стадии. Готовим представление предварительным выводам, и ближайший месяц планируем вынести его результаты на рассмотрение членов комитета", - резюмировала она.

Как сообщалось, АМКУ в феврале 2017 года рекомендовал Одесскому горсовету предусмотреть возможность заезда грузового автотранспорта на территорию Одесского морского торгового порта без использования услуг ООО "Евротерминал".

"Решением №46 от 25.02.2016 Одесского городского совета ... созданы такие условия, при которых весь грузовой транспорт может попасть в ОМТП исключительно через ООО "Евротерминал", заплатив компании определенную ею плату. Таким образом, в нарушение требований ст. 4 закона "О защите экономической конкуренции", Одесский горсовет осуществил действия, негативно влияющие на конкуренцию", – говорилось в принятых АМКУ 9 февраля рекомендациях.

В материалах АМКУ со ссылкой на письмо Одесской таможни от февраля 2016 года говорилось, что за проезд каждого грузового автомобиля взималась плата в размере $19,5 в гривне по курсу НБУ, а в другом месте говорилось, что цена проезда составляет 230 грн, что эквивалентно $26 за каждый въезд с правом пребывания 24 часа.

Комитет также констатировал, что с февраля 2016 года по текущее время альтернатива заезду в порт грузовым автомобилям в обход "Евротерминал" отсутствует.

"Евротерминал" является инвестором строительства на территории Одессы "Сухого порта" - мультимодального логистического комплекса, включающего в себя демпферную контейнерную площадку Одесского морпорта и логистический центр с развитой инфраструктурой.

"Сухой порт" - один из элементов транспортно-логистической цепочки: терминалы Одесского порта – транспортная эстакада – "Сухой порт" - международный транспортный коридор №9. Строительство ведется на принадлежащем инвестору земельном участке площадью 42,1272 га. По данным госреестра, основным владельцем "Евротерминала" является проживающий в Одессе гражданин Великобритании Павел Лисицин.