Украинские поставки остаются наиболее выгодными для некоторых российских импортеров– Микольськая

Значительная часть украинских компаний после закрытия российского рынка переориентировалась на другие страны, однако вернулась к поставкам для компаний из РФ, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"Когда искусственно обрезают торговые отношения между странами, компаниям необходимо некоторое время, чтобы переориентироваться на поставки из других стран. Российские импортеры сперва попробовали, возможно ли покупать аналоги украинской продукции в других странах. Оказалось, что украинская продукция даже после уплаты ввозной пошлины остается более выгодной", – сказала Наталья Микольськая в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По данным МЭРТ, за первое полугодие 2017 года экспорт товаров в РФ увеличился на 26,4%, а импорт – на 41,5%, хотя до этого был зафиксирован спад.

"Статистика роста украинского экспорта подтверждает, что российские производители не могут обойтись без украинских продуктов, которые является частью их производственного процесса или продукцией потребления", – подчеркнула Н.Микольськая.

Она также отметила, что значительная часть украинских компаний после закрытия российского рынка переориентировались на другие.

"Но это исторический рынок. Недавно я общалась с представителями одной украинской компании, которая поставляет сложную машиностроительную технику на разные континенты. Раньше – и в Россию тоже. Потом на год поставки туда остановились. Но российские покупатели вернулись с просьбой возобновить поставки, так как это для них наиболее выгодный вариант. Компания приняла решение вернуться на российский рынок ввиду спроса, хотя за год успела найти и другие рынки", – прокомментировала заместитель министра экономического развития – торговый представитель Украины.

Она также отметила, что увеличение в 2,6 раза отрицательного сальдо внешней торговли Украины товарами за последние полгода в сравнении с аналогичным периодом прошлого года свидетельствует об экономическом возрастании.

“Когда состояние украинской экономики улучшается, импорт растет. Ведь происходят поставки из других стран как оборудования, так и сырья, из которого изготавливают товары на экспорт. Сейчас растет промышленное производство, строительство, торговля. Значит, растет и импорт. За ним должен следовать рост экономической активности предприятий, после чего возрастет производство, и затем – экспорт”, – объяснила Н.Микольская.

Полный текст интервью заместителя министра экономического развития и торговли - торгового представителя Украины Натальи Микольской будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.