Экономика

14:33 23.08.2017

СКМ перечислил в госбюджет 1,32 млрд грн за блокпакеты акций трех энергокомпаний

Средства от продажи трех 25%-ных пакетов акций ПАО "Киевэнерго", ПАО "Захидэнерго" и ПАО "Донецкоблэнерго" в общем объеме 1,32 млрд грн поступили в государственный бюджет, говорится в сообщении Фонда госимущества (ФГИ).

Как сообщалось, компания Ornex, входящая в группу "СКМ", приобрела на фондовой бирже ПФТС 18 августа по 25% акций ПАО "ДТЭК Захидэнерго" и ПАО "Киевэнерго", выставленных на продажу ФГИ Украины. Цена 25% акций "ДТЭК Захидэнерго" составила 417,163 млн грн, что на 20% выше стартовой цены, тогда как 25% акций "Киевэнерго" были куплены по стартовой цене в 759,633 млн грн.

Помимо этого, Ornex 16 августа приобрела на аукционе ФГИ 25% акций ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" по стартовой цене 143,8 млн грн. Торги проходили на фондовой бирже "Иннэкс".

ФГИ рассчитывает, что до конца августа компания сможет реализовать еще пять пакетов акций энергокомпаний.

В двух из пяти компаний (ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" и ПАО "ДТЭК Днипроэнерго") конечным мажоритарным собственником также является "СКМ", который согласно наблюдаемой тенденции, готов увеличивать свою долю в подконтрольных ему обществах. Торги по ним запланированы на 31 августа.

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