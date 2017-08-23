OPIC может застраховать $250 млн кредит "Энергоатому" на строительство ЦХОЯТ

Финансовое учреждение правительства США OPIC планирует застраховать политические риски ("BOC Coverage") по кредиту на $250 млн, привлекаемому НАЭК "Энергоатом" через Central Storage Safety Project Trust (Делавэр) на строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Как говорится в сообщении на сайте OPIC, соответствующий проект вынесен на рассмотрение совета директоров учреждения 14 сентября этого года.

В документе указывается, что речь идет о страховании рисков невыплаты арбитражного решения "Энергоатомом" и Украиной, а также отказа в правосудии в Украине.

OPIC указывает, что возможности застраховать эти риски на частном рынке отсутствует.

Учреждение добавляет, что поставщиком этого проекта является американская Holtec, а его реализация, оцениваемая в целом в $410 млн, позволит снизить зависимость Украины от России. В частности, ежегодно ЦХОЯТ позволит "Энергоатому" хранить в среднем 169 тыс. тонн отработанного топлива и экономить почти $50 млн

Как сообщалось, "Энергоатом" заявлял о планах до октября 2017 года привлечь у Bank of America Merrill Lynch (BofA-ML) $250 млн на сооружение ЦХОЯТ. По словам президента "Энергоатома" Юрия Недашковского, НАЭК в настоящее время финансирует работы по ЦХОЯТ за счет предусмотренных НКРЭКУ средств в тарифе компании на отпуск электроэнергии.

В начале июня этого года Минэнергоугля Украины обсудило с представителями Bank of America Merril Lynch, OPIC и посольства США в Украине вопрос строительства ЦХОЯТ. "Этот проект особенный, поскольку "Энергоатом" выходит на фондовый рынок США", - отметили в пресс-службе Минэнергоугля со ссылкой на директора департамента ведомства по ядерной политике и атомно-промышленному комплексу Григория Плачкова.

До этого правительство Украины утвердило проект строительства в Чернобыльской зоне ЦХОЯТ реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций общей стоимостью 37,217 млрд грн, рассчитанный на 16,5 лет и включающий в себя 15 пусковых комплексов.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.