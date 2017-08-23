Экономика

14:03 23.08.2017

Блокпакет акций "Сумыоблэнерго" остался в собственности ФГИ

Выставленный на аукцион 23 августа блокирующий пакет акций (25%) ПАО "Сумыоблэнерго" остался в собственности Фонда госимущества (ФГИ) Украины ввиду отсутствия ценовых заявок от единственного участника аукциона.

Торги проходили на фондовой бирже "Перспектива".

Ранее сообщалось, что интерес к покупке акций "Сумыоблэнерго" проявляла инвестгруппа "Конкорд Капитал", которая к первому аукциону - 16 августа - технически не успела зафиксировать свою заявку.

Как сообщалось, компания Ornex, входящая в группу "СКМ", приобрела на фондовой бирже ПФТС 18 августа по 25% акций ПАО "ДТЭК Захидэнерго" и ПАО "Киевэнерго", выставленных на продажу ФГИ Украины. Цена 25% акций "ДТЭК Захидэнерго" составила 417,163 млн грн, что на 20% выше стартовой цены, тогда как 25% акций "Киевэнерго" были куплены по стартовой цене в 759,633 млн грн.

Помимо этого, Ornex 16 августа приобрела на аукционе ФГИ 25% акций ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" по стартовой цене 143,8 млн грн. Торги проходили на фондовой бирже "Иннэкс".

Запланированные в тот же день – 16 августа - аукционы по продаже 25% акций ПАО "Донбассэнерго" (на "Украинской межбанковской валютной бирже") и 25% акций ПАО "Сумыоблэнерго" (на бирже "Перспектива") не состоялись из-за отсутствия заявок.

По этой же причине 15 августа и 22 августа не состоялся аукцион по продаже 25% акций ПАО "Одессаоблэнерго" на "Украинской бирже".

Повторный аукцион по продаже 25% акций "Одессаоблэнерго" запланирован 29 августа, "Донбассэнерго" и "Сумыоблэнерго" – на 30 августа. Организаторы торгов остаются прежними.

Помимо этого, 31 августа на ПФТС запланировано еще два аукциона: по продаже 25% акций ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" и ПАО "ДТЭК Днипроэнерго".

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