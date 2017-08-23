"Нафтогаз" ожидает присутствие министра энергетики США на презентации своей стратегии

Министр энергетики США Рик Перри и секретарь СНБО Украины Александр Турчинов примут участие в презентации стратегии НАК "Нафтогаз Украины", которая состоится 31 августа в Киеве.

"Мероприятие посвящено улучшению международного сотрудничества Украины в энергетическом секторе и презентации новой корпоративной стратегии группы "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении НАК.

Презентацию стратегии проведет глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.