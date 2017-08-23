Кабмин увеличит уставный капитал "Магистральные газопроводы Украины"

Кабинет министров Украины увеличит уставный капитал ПАО "Магистральные газопроводы Украины" путем передачи ему нежилого помещения по адресу ул. Ивана Гонты, 3а (Б), находящегося на сегодня на балансе ДК "Газ Украины".

Как пояснил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в ходе заседания правительства в среду, принятие соответствующего решения связано с соблюдением законодательства о минимальном размере устава общества.

"При формировании ПАО "МГУ" мы использовали 1250 грн минимальных зарплат, которая рассчитывалась по цене 1450 грн. В связи с тем, что в госбюджете на 2017 год установлена минимальная зарплата в размере 3200 грн необходимо увеличить уставный капитал до 4 млн грн", - пояснил министр необходимость принятия соответствующего протокольного решения.

Как сообщалось, Кабинет министров 9 ноября 2016 года решил создать ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в рамках разделения НАК "Нафтогаз Украины" по направлениям деятельности.

В середине июня 2017 года Кабмин утвердил перечень и план передачи материальных активов газотранспортной системы от "Укртрансгаза" в "МГУ".

По решению правительства, имущество, используемое в настоящее время "Укртрансгазом" для транспортировки газа, должно быть передано "МГУ" в течение 30 дней с момента вступления в силу окончательного решения Стокгольмского арбитража в споре между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" по контрактам на период 2009-2019 гг.

Общая стоимость принадлежащих государству активов УТГ на 1 января 2017 года оценивалось в 329 млрд грн, активов принадлежащих самому обществу – 28 млрд грн.