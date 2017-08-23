Кабмин ограничил вознаграждение госисполнителей 320 тыс. грн за одно исполнительное производство

Максимальное вознаграждение государственных исполнителей и их начальников будет ограничено 200 прожиточными минимумами для трудоспособных лиц за реализацию одного исполнительного документа имущественного характера, что сегодня составляет 320 тыс. грн, соответствующее постановление Кабинет министров Украины принял на заседании в среду.

"Был пробел (отсутствие потолка вознаграждения – ИФ), который допустили, и этим воспользовались исполнители. Должны быть предельные разумные подходы ко всем сферам жизни страны. Я посмотрел цифры (выплаченных вознаграждений – ИФ) – они были заоблачными, надо сейчас быстро исправлять", – пояснил ситуацию премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщалось, размер и порядок выплаты вознаграждения госисполнителям был утвержден постановлением правительства №643 от 8 сентября 2016 года: 2% от взысканной суммы или имущества непосредственно исполнителю и 0,5% – руководителю органа исполнительной службы и его заместителям, которым непосредственно подчиняется исполнитель.

Согласно новому принятому постановлению, в случае, если реализация исполнительного документа была обеспечена группой, то сумма вознаграждения не должна превышать 2% взысканной суммы или стоимости имущества должника, а в расчете на каждого члена исполнительной группы – поровну, но не более 200 прожиточных минимумов.

В пояснительной записке отмечается, что для частных исполнителей, вознаграждение которых установлено в 10% от взысканной суммы или имущества, ограничение максимальной суммы вознаграждения существует благодаря тому, что частные исполнители могут осуществлять принудительное выполнение решений на сумму до 6 или 20 млн грн (в зависимости от ряда условий).

Как сообщалось, на днях ряд СМИ опубликовали информации о выплатах некоторым сотрудникам Государственной исполнительной службы. Так, выплаты директору департамента и его заместителю за июнь 2017 года составили более 1,8 млн грн каждому, заместителю директора департамента – 1,815 млн грн, главным государственным исполнителям – от 1,05 млн грн до 7,34 млн грн.

В ответ Минюст отметил, что выплата такого вознаграждения госисполнителю осуществляется в пределах и за счет соответствующих поступлений в специальный фонд госбюджета, который формируется из средств исполнительского сбора, взысканного госисполнителями с должников, и не требует дополнительных расходов госбюджета Украины.

Минюст также подчеркнул, что с момента введения системы мотивации госисполнителей (с сентября 2016 года) органами государственной исполнительной службы взыскано почти 745 млн грн исполнительного сбора, которые были перечислены в Государственный бюджет Украины. До введения такой мотивации за 8 месяцев 2016 года госисполнители взыскали и перечислили в бюджет 1,5 млрд грн, после внедрения системы мотивации с октября 2016 по июнь 2017 - почти 1,8 млрд грн. При этом объем выполнения судебных решений за этот период увеличился в три раза.