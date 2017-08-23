Экономика

11:36 23.08.2017

Суд отменил штрафы АМКУ "Укртатнафте" и "НПК-Галичина" за сговор на нефтяных аукционах

Хозяйственный суд Киева отменил решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о взыскании с ПАО "Укртатнафта" штрафов на сумму 1 млрд 2,596 млн грн, с ПАО "НПК-Галичина" – на 326,929 млн грн и еще с четырех компаний – на 41,744 млн грн за согласованные действия на аукционах по продаже нефти и газоконденсата в марте-июле 2015 года.

Согласно обнародованным решениям суда от 7 августа 2017 года, суд отклонил доводы комитета о нарушении участвовавшими в аукционах компаниями законодательства о защите экономической конкуренции.

Суд считает, что АМКУ не исследовал и не устанавливал обстоятельства непосредственно согласованного поведения участников торгов, в частности, способа, которым могло согласовываться поведение участников, средства обмена информацией и координация действий на торгах.

Кроме того, суд не согласился с выводами комитета о связанности участников аукционов и считает необоснованными утверждения о согласованности действий участников через получение и предоставление финансовой помощи.

Как сообщалось, АМКУ оштрафовал "Укртатнафта", "НПК "Галичина", "ТД "Прикарпаттянафтотрейд", "Котлас" и "Галнафта" на общую сумму 1 млрд 371,27 млн грн за согласованные действия на аукционах по продаже нефти отечественной добычи в марте – июле 2015 года.

При этом 26 июля 2017 года Хозсуд Киева в качестве обеспечительной меры поиску ПАО "Укртатнафта" остановил действие решения АМКУ о взыскании с компании штрафа на сумму 1 млрд 2,5966 млн грн. "Укртатнафта" аргументировала необходимость обеспечительной меры тем, что взыскание штрафа могло бы привести к остановке Кременчугского НПЗ и попаданию Украины в зависимость от поставок нефтепродуктов из России.

Кременчугский НПЗ эксплуатирует

"Укртатнафта" эксплуатирует Кременчугский НПЗ, проектной мощностью по переработке сырья 18,6 млн тонн в год, номинальной – около 7,3 млн тонн в год. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафта", еще по 28% контролируют структуры группы "Приват" и бизнесмена Александра Ярославского.

НПК "Галичина", также управляемое экс-совладельцами ПриватБанка, эксплуатирует Дрогобычский НПЗ, который в последние годы осуществляет только хранение нефтяного сырья, без его переработки.

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