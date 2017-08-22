Экономика

20:16 22.08.2017

"Нафтогаз" утвердил назначение главой "Укртрансгаза" техдиректора PGNiG Technologie Станчака

НАК "Нафтогаз Украины" утвердил назначение президентом ПАО "Укртрансгаз" (УТГ) Павла Юзефа Станчака, который с 2016 года работает техническим директором - членом правления PGNiG Technologie S.A.

Согласно сообщению УТГ в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение закреплено решением собрания акционеров оператора ГТС от 21 августа 2017 года.

П.Станчак назначен президентом УТГ сроком на один год. Пока он не приступит к фактическому исполнению обязанностей временные полномочия главы компании остаются за первым вице-президентом Мирославом Химко.

Ранее, в начале августа, назначение П.Станчака президентом УТГ единогласно согласовал наблюдательный совет "Нафтогаза".

"Нафтогаз" отмечал, что П.Станчак более 25 лет работает в сфере транспортировки, распределения и хранения газа, в PGNiG Technologie S.A. отвечает за проектирование и строительство новых газопроводов.

До этого, в 2003-2004 гг., он в PGNiG отвечал за отделение функции оператора газотранспортной системы и образование независимого оператора ГТС Польши Gaz-System S.A. После чего работал в должности технического директора - члена правления этой новой компании до 2008 года, где отвечал за разработку и выполнение инвестиционных планов, текущую техническую поддержку газотранспортной системы, координацию процессов получения разрешений и лицензий с соответствующими государственными регуляторами и органами.

Как сообщалось, в феврале 2017 года правление "Нафтогаза" отстранило от обязанностей президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива из-за подозрений в коррупции. Наблюдательный совет госхолдинга утвердил это решение, посчитав аргументы правления достаточно весомыми. Однако уже в апреле 2017 года И.Прокопив был назначен заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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