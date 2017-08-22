Экономика

19:16 22.08.2017

Власти Японии окажут финансовую поддержку разработкам микросхем для искусственного интеллекта

Правительство Японии решило создать фонд для финансовой поддержки полупроводниковой отрасли, чтобы ускорить разработку микросхем для искусственного интеллекта и восстановить конкурентоспособность японских чипмейкеров на мировой уровне, сообщает Nikkei.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии считает поддержку новых сегментов промышленности важным условием стабильного экономического роста. Для начала в бюджете на 2018 (следующий) фингод будет зарезервировано более 10 млрд иен, также будут финансироваться фундаментальные исследования микросхем следующего поколения.

Разработка новых микросхем требует огромных вложений на всех этапах, поэтому традиционно в этой сфере лидируют крупные компании, располагающие значительными средствами. Теперь же японские власти хотят помочь не только крупному бизнесу, но и различным стартапам и отдельным исследователям, в том числе закупая для них необходимое оборудование и программное обеспечение.

По данным Nikkei, в Японии для разработки новых микросхем требуется от 500 млн до 1 млрд иен ($4,55-9,11 млн) в год только на покупку лицензионных программ и приложений. Оборудование для тестирования чипов потребует как минимум еще 1 млрд иен на каждый образец. Создание оригинальной микросхемы на основе проекта и изготовление прототипа обойдутся еще примерно в 1 млрд иен за итерацию. Редко когда успешным оказывается первый же прототип, поэтому цикл расходов многократно повторяется.

Министерство экономики планирует обратиться к ведущим игрокам отрасли за идеями и комментариями.

Создание чипов для искусственного интеллекта - сравнительно новое направление, но конкуренция по нему быстро усиливается. Google и Intel уже разрабатывают соответствующие технологии, недавно к этой гонке присоединились Microsoft и Apple.

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