НБУ докапитализировал "Расчетный центр" на 53,6 млн грн

ПАО "Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках" (РЦ, Киев) увеличил уставный капитал на 53,6 млн грн, или на 35%, – до 206,7 млн грн путем дополнительной эмиссии акций, которую выкупил Нацбанк Украины.

"Увеличение уставного капитала банка произошло за счет дополнительных взносов НБУ, в результате его доля в уставном капитале банка увеличилась до 83,5491%", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальном банке Украины.

До увеличения уставного капитала доля НБУ составляла 77,7897%.

Помимо этого государственным Укрэксимбанку, Ощадбанку и Укргазбанку принадлежало соответственно 4,3305%, 4,3305% и 4,3501%, а подконтрольному группе "СКМ" банку ПУМБ – 3,7557%.

Как сообщалось, 14 октября 2013 года вступил в силу закон о депозитарной системе, который предусматривал разделение расчетно-клиринговой функции и депозитарного учета, ранее совмещаемые коммерческим депозитарием - ВДЦБ - и его конкурентом - подконтрольным государству Нацдепозитарием Украины (НДУ). Единый Центральный депозитарий был создан на базе НДУ, хотя тот и уступал ВДЦБ по объемам обслуживаемых активов.

В части Расчетного центра закон устанавливал, что на первом этапе основным акционером этой структуры, создаваемой в виде ПАО с уставным капиталом минимум 100 млн грн, будет Национальный банк, доля которого должна превышать 75%, однако впоследствии, через пять лет, она может снизиться до 25%+1 акция. Другими акционерами могут быть профессиональные участники фондового рынка и международные депозитарно-клиринговые учреждения.

Национальный банк решил создать РЦ на базе ВДЦБ. Доля НБУ в РЦ составила 77,7897%, а в НДУ - 25% акций. Помимо этого, крупными акционерами Нацдепозитария являются государство – 25%, пенсионный фонд НБУ - 10,979%, государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк – соответственно 25% "минус" 1 акция и 9,98%.

В конце июня 2017 года НБУ заявил, что ожидает отказа РЦ от банковской лицензии и ведения банковских счетов участников рынка. В Нацбанке считают, что вместо этого РЦ будет обеспечивать аналитический учет средств, задепонированных для осуществления расчетов.

Подписанный тогда же НБУ и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в развитии инфраструктуры рынков капитала в Украине предусматривает выделение клиринговой деятельности в отдельный вид и ликвидацию монополии РЦ.

Меморандум предусматривает трансформацию РЦ из банковского учреждения в специализированное финансовое учреждение: вместо проведения банковских расчетов участников операций с ценными бумагами РЦ будет выполнять роль "облегченного центрального контрагента" (light CCP) и будет центральным контрагентом для обеспечения осуществления клиринга и расчетов с использованием предварительного депонирования активов и с постепенным введением частичного покрытия и расчетов на условиях Т + N.

Среди других планов, закрепленных в меморандуме, - создание функциональных, технологических и регуляторных предпосылок для консолидации существующих депозитариев: НДУ и депозитария государственных ценных бумаг НБУ, а также постепенный выход Нацбанка и НКЦБФР из капиталов РЦ и НДУ.

Как уточнил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий, "вариантом А" является обмен центробанком своей доли в РЦ на акции допэмиссии НДУ, а в будущем - передача акций НДУ в управление Минфину.