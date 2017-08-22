Израиль согласен на невключение агропродукции в соглашение о ЗСТ с Украиной - Элькин

Израиль готов согласиться на то, чтобы не включать сельскохозяйственную продукцию в соглашение о зоне свободной торговли с Украиной, заявил министр по вопросам охраны окружающей среды, министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Зеэв Элькин.

"Есть один важный момент, который выходит за рамки переговоров между министерствами экономики (Украины и Израиля – ИФ), касающийся сельскохозяйственной тематики... Мы приняли модель, которую нам предлагало Министерство экономики (Украины - ИФ), госпожа Микольская (заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская): что возможно, с точки зрения, по крайней мере украинской, нам удобнее не включать тему эту в договор о зоне свободной торговли", - сказал З.Элькин на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве.

Он отметил, что вопрос поставок сельскохозяйственной продукции можно урегулировать договорами между министерствами экономики обеих стран и компаниями-поставщиками.