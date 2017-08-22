Общественники Киева оспорят в суде июньское решение КГГА о повышении тарифов на услуги ЖКХ

Общественные организации столицы намерены подать в суд исковое заявление о признании неправомерным и отмене распоряжения Киевской горгосадминистрации (КГГА) №668 от 6 июня 2017 года, которым вдвое повышены тарифы на услуги по содержанию придомовых территорий коммунальными эксплуатирующими организациями.

Как сообщил председатель правления Центра защиты прав общины Голосеево Арсений Пушкаренко на пресс-конференции в Киеве во вторник, если с 2011 года средний тариф на услуги по обслуживанию придомовых территорий и мест общего пользования коммунальными ЖЭКами составлял 2,85 грн/кв. м, то с 1 июля 2017 года он повысился до 5,85 грн/кв.м.

При этом А.Пушкаренко отметил, что в 2012-2016 гг. услуги по содержанию придомовых территорий предоставлялись потребителям не в полном объеме, поскольку фактические затраты на них имели тенденцию к сокращению.

"Если в 2012 году при курсе 8 грн/$1 было израсходовано 1,369 млрд грн (на обслуживание придомовых территорий в Киеве коммунальными ЖЭКами – ИФ), то в 2013 году эта цифра уменьшилась до 1,277 млрд грн… В 2016 году этот показатель составил 1,288 млрд грн при курсе 26 грн/$1. То есть, реально затраты на уборку придомовых территорий снизились, хотя курс вырос", – сказал он.

Таким образом, киевляне оплачивали полный объем услуг, однако получали их не в полном объеме, поскольку в условиях роста основных составляющих тарифа (минимальная зарплата, тарифы на электроэнергию, стоимость бензина) реальные затраты на обслуживание придомовых территорий сокращались, отмечает А.Пушкаренко.

"Сколько тратилось на уборку лестничных клеток? Если в 2012 году расходовалось 191 млн грн, то в 2016 году – 86 млн грн. То есть, несмотря на то, что курс вырос втрое, упали более чем в два раза затраты на уборку лестничных клеток. На 105 млн грн было уменьшено финансирование этой позиции, хотя мы за это платили, и это не пересматривалось", - приводит пример председатель правления Центра защиты прав общины Голосеево.

Кроме того, как сообщил А.Пушкаренко, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №970 от 11 декабря 2013 года, коммунальные предприятия должны были вести учет и осуществлять перерасчет за непредоставленные услуги не реже одного раза в квартал.

"Всего этого не было. Поэтому когда мы обратились в КГГА с просьбой предоставить по каждому ЖЭКу такую информацию, нам было отказано. Сказали: нет такой технической возможности, и вообще это не ведется", – добавил он.

Как отметил заместитель председателя общественной организации "Важлывый кожен" Юрий Головатый, в исковом заявлении общественники требуют признать недействительным распоряжение КГГА №668 и отменить его, а также признать неправомерной бездеятельность Киевсовета и его руководителей относительно планирования и контроля исполнения работ по предоставлению киевлянам оплаченных ими услуг ЖКХ.

"Вот такое исковое заявление готовится и оно в кратчайшие сроки - сегодня-завтра - будет зарегистрировано в Голосеевском райсуде Киева", – сказал Ю.Головатый.