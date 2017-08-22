Автогаз на биржевых торгах "Укргазвыдобування" подорожал на 42-44%

Стоимость сжиженного газа СПБТ ПАО "Укргазвыдобування" на дополнительном аукционе на Украинской энергетической бирже (УЭБ) во вторник выросла на 42-42,4% по сравнению с предыдущим плановым аукционом 8 августа.

Согласно сообщению биржи, цена на СПБТ ресурса августа-сентября этого года поднялась до 27,8-28,2 тыс. грн.

УЭБ также сообщает, что сжиженный газ ПБА также подорожал: его средневзвешенная цена выросла на 44,2% – до 28,57 тыс. грн, а максимальная достигала 29,09 тыс. грн.

Как сообщалось со ссылкой на данные консалтинговой группы "А-95", розничные цены на сжиженный углеводородный газ в Украине в период с 14 по 21 августа 2017 года выросли на 25,6% или на 2,9 грн/литр, в т.ч. за минувшие выходные – на 13,3% или 1,7 грн/литр – до 14,3 грн/литр.

Ранее аналитик "А-95" Артем Куюн прогнозировал рост цен на автогаз из-за значительного дефицита поставок. По его оценке, импорт ресурса в августе составит 90-100 тыс. тонн при минимальной потребности в 120 тыс. тонн.

"А-95" прогнозирует, что дефицит газа продлится до середины сентября. Это будет стимулировать высокие цены в опте и, следовательно, в рознице. По оценкам экспертов, результатом подорожания автогаза в опте до 24 тыс. грн за тонну является повышение розничных цен до 14,5-14,7 грн/литр. При оптовой цене в 28 тыс. грн в рознице она может превысить 16 грн/литр.

"Высокие цены и окончание автомобильного сезона снизят спрос на газ, одновременно будут восстановлены поставки по импорту, что стабилизирует рынок и приведет к снижению цен", – считает А.Куюн.

Как сообщалось, розничные продажи бензинов через АЗС в июле упали на 12%, а сжиженного газа – выросли на 16,2%.