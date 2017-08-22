Топ-100 госкомпаний в 2016г получили 26,4 млрд грн чистой прибыли

Топ-100 государственных предприятий показали в 2016 году 26,4 млрд грн чистой прибыли против 53 млрд грн убытка годом ранее, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"Прибыльным является сектор нефти и газа - за счет "Нафтогаза", энергетики, машиностроения. Остальные - убыточные. Четыре компании Украины и демонстрируют этот результат. Остальные показали убыток в 10 млрд грн", - сказал он в ходе пресс-брифинга во вторник.

По данным МЭРТ, госкомпании "Нафтогаз Украины", КБ "Южное", Администрация морских портов Украины, "Укрэенерго" и "Укргидроэнерго" совокупно сгенерировали чистую прибыль в размере 35,9 млрд грн. Остальные 89 из 94 компаний портфеля показали убыток в 9,5 млрд грн.

М.Нефедов также подчеркнул, что балансовая стоимость топ-100 государственных компаний составляет 1,4 трлн грн, что на 22,8% больше показателя 2015 года.

"Конечно, 26 млрд грн в сравнении с 1,4 трлн грн балансовой стоимости этих компаний - не тот показатель, которым можно гордится", - отметил он.

По словам первого замминистра, наибольший рост прибыли продемонстрировала НАК "Нафтогаз" – 22,5 млрд грн по сравнению с убытком в 36,3 млрд грн в 2015 году.

"Видим значительное улучшение в сфере машиностроения, но качество этой прибыли оставляет желать лучшего. Так, например, КБ "Южное" на бумаге получило чистую прибыль 4,3 млрд грн. Этот результат сформировался вследствие бухгалтерского отображения кредита, который погасило для конструкторского бюро Министерство финансов. На самом деле доход от реализации продукции "Южного" значительно меньший, чем его расходы, и бюро по результатам 2016 года получило бы чистый убыток", – пояснил М.Нефедов.

Как сообщалось, правительство утвердило Концепцию стратегического видения управления госпредприятиями, согласно которой 378 предприятий из общего списка в 3,444 тыс. в долгосрочном периоде останутся в госсобственности, 359 будут переданы в концессию, 893 будут приватизированы, а 1,255 тыс. планируют ликвидировать.