FAW-Volkswagen выпустил с конвейера 15-миллионный автомобиль

С конвейера завода китайско-германской компании FAW-Volkswagen Automotive в городе Чанчунь вечером в понедельник сошел 15-миллионный автомобиль, которым стал гибрид A6L e-tron.

Председатель правления FAW Group Сюй Люпин отметил, что эта веха рассматривается как начало нового этапа.

"FAW-Volkswagen будет стремиться стать самым успешным, конкурентоспособным, инновационным и динамичным совместным предприятием в Китае", - приводит его слова агентство "Синьхуа".

FAW-Volkswagen была создана в 1991 году, ее штаб-квартира находится в Чанчуне. В настоящее время СП выпускает, в основном, автомобили двух марок - Volkswagen и Audi.

К 2020 году планируется сформировать пять производственных баз в городах Чанчунь, Чэнду, Фошань, Циндао и Тяньцзинь. Ежегодный объем выпуска к тому времени должен увеличиться до 3 млн автомобилей.

FAW-Volkswagen потребовалось 20 лет и 8 месяцев для того, чтобы довести производство машин до 5 млн единиц, еще 3 года и 2 месяца - до 10 млн, а через 2 года и 8 месяцев после этого была достигнута отметка в 15 млн автомобилей.

За 26 лет своего существования автопроизводитель выплатил налоги на общую сумму около 400 млрд юаней ($60 млрд).

Китай является крупнейшим рынком сбыта Volkswagen. В прошлом году Volkswagen China, а также два совместных предприятия германской компании - SAIC Volkswagen и FAW-Volkswagen - поставили заказчикам в материковой части КНР и Гонконге 3,98 млн автомобилей, что на 12,2% больше показателя за 2015 год.