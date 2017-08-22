АМПУ проведет дноуглубление в Херсонском порту

Администрация морских портов Украины (АМПУ) проведет эксплуатационное дноуглубление акватории Херсонского морского порта.

Как сообщила пресс-служба АМПУ, с этой целью 18 августа 2017 года предприятие объявило процедуру открытых торгов в электронной системе Prozorro.

Ориентировочная стоимость выполнения работ составляет 44,6 млн грн. Объем грунта, а это преимущественно песок, от которого необходимо очистить дно акватории, составляет 152 тыс. куб. м. Конечный срок подачи тендерных предложений - 18 сентября.

К участию приглашаются национальные и иностранные дноуглубительные компании. Планируемый срок проведения дноуглубления составляет три месяца.

Как сообщалось, в 2017 году запланирована эксплуатационная очистка акваторий Ренийского порта (тендер уже объявлен в системе Prozorro), Одесского, Мариупольского и Бердянского морских портов. Кроме того, будет проведено дноуглубление подходного канала (так называемое 13-е колено Бугско-Днепровско-лиманского канала) к Николаевскому морскому порту и техническое обслуживание путем дноуглубления Бугско-Днепровско-лиманского и Херсонского морского каналов.

Херсонский морской порт расположен у правого берега Днепра в 15 милях от его устья. Подход к порту осуществляется по фарватеру, который проходит по реке Рвач, рукаву Ольховый Днепр и реке Днепр. На сегодняшний день проектная глубина акватории порта составляет 8,25 м, объявленная осадка - 7,6 м.