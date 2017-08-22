ФГИ продал ЧАО "Ивано-Франковский ЛРЗ" горсовету по начальной цене

Фонд госимущества Украины (ФГИ) признал победителем повторного конкурса по продаже 99,5% акций (77 859 520 акций) ЧАО "Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод" городской совет Ивано-Франковска, который был единственным участником конкурса и приобрел пакет по начальной цене - 33,92 млн грн.

Конкурс состоялся 22 августа, шаг торгов был определен в 340 тыс. грн.

"Надеемся, что победителю конкурса удастся реализовать планы по сохранению производства и созданию рабочих мест на предприятии, на которые они очень настроены", - отметили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ФГИ.

Как сообщалось, ФГИ выставил Ивано-Франковский ЛРЗ на повторный конкурс с той же начальной ценой после того, как 6 июля не смог утвердить победителя конкурса в связи запретом админсуда на отчуждение акций общества. На предыдущий конкурс было подано две заявки, в том числе горсовета Ивано-Франковска. Однако участие в конкурсе принял только горсовет.

Фиксированные условия конкурса предполагают, в частности, сохранение основных видов деятельности предприятия, обновление основных фондов (модернизация литейного производства, станочного парка для обработки металла, кузнечно-прессового оборудования) согласно утвержденной покупателем не позднее шести месяцев с момента приобретения пакета программы.

Уставный капитал ЧАО – 19,56 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.

Ивано-Франковский ЛРЗ основан в 1866 году. Основная специализация – ремонт колесных пар и формирование новых, а также изготовление автомотрис.

Завод располагает земельным участком площадью 9,69 га, в его пользовании – 34 сооружения.

Согласно данным ФГИ, по состоянию на 1 апреля 2017 года размер просроченной задолженности предприятия перед бюджетом по налогам и сборам составлял 0,15 млн грн, по зарплате и социальным выплатам – 2,48 млн грн. На предприятии работало 270 человек.

Согласно финансовой отчетности Ивано-Франковского ЛРЗ, в январе-марте текущего года был получен убыток в размере 2,05 млн грн, тогда как за тот же период 2016 года чистая прибыль составляла 0,07 млн грн. Чистый доход сократился до 0,89 млн грн с 7,33 млн грн.

Дебиторская задолженность ЧАО на 1 апреля 2017 года составляет 3,87 млн грн, кредиторская – 16,21 млн грн, рентабельность деятельности – 10,2%.

В 2016 году завод незначительно сократил чистый доход к предыдущему году - до 48,88 млн грн, чистая прибыль составила 0,02 млн грн против 0,2 млн грн.