BHP Billiton решил продать бизнес по добыче сланцевой нефти в США

BHP Billiton, крупнейший горнодобывающий концерн мира, принял решение избавиться от бизнеса по добыче сланцевой нефти и газа в США и уже начал переговоры с возможными покупателями.

"Мы ведем переговоры с несколькими заинтересованными сторонами и надеемся провести сделки по продаже подразделения по добыче нефти и газа", - заявил глава BHP Эндрю Маккензи в интервью агентству Bloomberg.

При этом он подчеркнул, что решение не стало результатом давления со стороны инвесторов, хотя в последнее время ряд акционеров BHP, включая Elliott Management Corp. и Tribeca Investment Partners, публично призывали компанию продать американские нефтяные активы.

Также BHP отчитался о возврате к чистой прибыли в минувшем финансовом году, завершившемся 30 июня. Компания получила прибыль в размере $5,89 млрд против убытка в $6,39 млрд за предыдущий фингод.

Выручка BHP выросла на 24%, до $38,29 млрд. Задолженность сократилась за год на $9,8 млрд, до $16,32 млрд.

В результате компания приняла решение увеличить дивиденды с $0,14 на акцию до $0,43 на бумагу.

Акции BHP подорожали на 1,1% в ходе торгов в Сиднее во вторник.

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