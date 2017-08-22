Американская XCoal отгрузила первую партию угля в Украину

Американская компания Xcoal Energy and Resources отгрузила в порту Балтимора первую партию антрацитового угля для ПАО "Центрэнерго", которая будет поставлена морем в порт "Южный".

"Сегодня мы имеем первую отгрузку антрацитового угля из США, который пришел из Пенсильвании и отгружается здесь, в Балтиморе (штат Мэриленд)", – сообщил посол Украины в США Валерий Чалый в ходе пресс-конференции в порту.

Он напомнил, что достигнутые в ходе визита президента Украины Петра Порошенко в США договоренности предусматривают поставку 700 тыс. тонн антрацитового угля из США.

"Цена конкурентная. Думаю, есть перспектива, что эта цена даже будет уменьшаться", – добавил посол.

По его словам, такие поставки являются залогом энергетической безопасности Украины и дают работу, в том числе, украинцам, работающим на американских шахтах.

В.Чалый также сообщил, что рассчитывает на визит в ближайшее время в Украину министра энергетики США Рика Перри, отметив большие возможности для сотрудничества двух стран в энергетической сфере.

На официальной церемонии отгрузки первой партии угля присутствовали также заместитель министра торговли США Израэль Эрнандес, помощник министра энергетики США по международным вопросам Уэлс Гриффит и руководство компании Xcoal.

Общение с прессой посла и других официальных лиц в балтиморском порту происходило на фоне балкера OCEAN AMBITIOUS.

Как сообщалось, "Центрэнерго" заключило с Xcoal Energy&Resources (США) контракт о поставке около 700 тыс. тонн угля антрацитовой группы до конца 2017 года. Цена первой партии составит $113/тонна, но она не является фиксированной.