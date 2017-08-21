Экс-глава Кировоградской ОГА просит Госгеонедра разблокировать работу ВостГОКа

Ускорить выдачу спецразрешений на недропользование для государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (Желтые Воды, Днепропетровская обл.) просит Государственную службу геологии недр экс-глава Кировоградской облгосадминистрации (2013-2014 годы) Андрей Николаенко.

"Более 4 тысяч шахтеров госпредприятия "Восточный ГОК" объявили забастовку. Из-за непродления спецразрешения… добыча руды остановилась еще 3 месяца назад. Если ситуация не изменится, комбинат полностью станет", – такой блог он разместил на своей странице в Facebook.

А.Николаенко уточнил, что будучи первым заместителем, а затем и главой Кировоградской ОГА, занимался продлением срока эксплуатации Смолинской и Ингульской шахт и запуском Новоконстантиновской шахты, которая является самой перспективной в Европе.

По его мнению, нынешняя ситуация демонстрирует непонимания властями стратегической важности этого предприятия для экономики и энергетической безопасности государства.

А.Николаенко сообщил, что совместно с основателем партии, народным депутатом и экс-главой Донецкой ОГА Сергеем Тарутой направит запрос также в профильное министерство с целью ускорить выдачу спецразрешения и разблокировать работу госпредприятия.

Как сообщалось, ВостГОК - единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды.

Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда как его внутренне производство ГП "ВостГОК" составляет около 1 тыс. тонн.

Ранее Минэкологии еще в июле инициировало изменение состава комиссии по вопросам недропользования для решения этой проблемы ВостГОКа, однако к ожидаемому результату это не привело.