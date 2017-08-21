"Укрнафта" из-за непродления лицензий сократит инвестпрограмму и персонал

ПАО "Укрнафта" сократит инвестиционную программу на текущий год минимум на 0,5 млрд грн из-за непродления девяти лицензий на добычу нефти и газа и связанных с этим финансовых потерь.

Согласно пресс-релизу "Укрнафты", также рассматриваются меры по снижению затрат, в том числе сокращение персонала в ряде структурных единиц для обеспечения полной и своевременной уплаты налогов.

"Меры по снижению затрат включают приостановку ряда инвестиционных проектов и сокращение инвестпрограммы минимум на 500 млн грн, что приведет к снижению уровня добычи не только в текущем году, но и в последующих периодах. Также изучается возможность сокращения персонала в ряде производственных и сервисных подразделений, которое может составить до 1,5 тыс. сотрудников", - говорится в сообщении.

Компания подготовит соответствующие планы и начнет их реализацию до конца августа. "Расчеты показывают, что если ситуация с продлением лицензий не изменится, то во второй половине 2017 года компания сможет полностью выполнять текущие налоговые обязательства только при условии сокращения инвестиционной программы и операционных затрат, в том числе и за счёт заработных плат", - отмечают в "Укрнафте".

По оценке компании, на 18 августа из-за непродления лицензий и вынужденной остановки добычи на ряде месторождений уже недополучено 0,56 млрд грн чистого дохода, а до конца года ожидаемые потери выручки составят порядка 1,8 млрд грн.

Как сообщалось, "Укрнафта" с начала 2017 года остановила добычу на девяти месторождениях из-за непродления специальных разрешений на недропользование. В 2018 году истекает срок действия еще 27-ми лицензий "Укрнафты", в 2019 году – еще 22-х.

Государственная служба геологии и недр отказывается продлевать эти лицензии, ссылаясь на наличие налогового долга "Укрнафты". В свою очередь, в компании считают, что Госгеонедр игнорирует вступившее в законную силу судебное решение, в соответствии с которым наличие налогового долга не является основанием для отказа в выдаче или продлении лицензии.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.