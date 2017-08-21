Экономика

16:52 21.08.2017

Операции с Bitcoin в Украине чреваты налоговыми рисками

Операции с так называемой "криптовалютой Bitcoin" в Украине чреваты налоговыми рисками, написал на своей странице в соцсети "Фейсбук" член Совета Национального банка Украины Тимофей Милованов.

"Риски: налоговые. Не забывайте платить налоги", - указал он.

Помимо этого, добавил Т.Милованов, такие операции, хотя и популяризируются как анонимные, в действительности могут быть идентифицированы.

"Ваши транзакции могут получить правоохранительные органы. При желании", - отметил член Совета НБУ.

В числе потенциальных рисков он также указал ценовые, риск банкротства биржи, где покупаются Bitcoin, мошенничества, а также компьютерные.

Как сообщалось, криптовалюта Bitcoin в настоящее время не имеет определенного правового статуса в Украине. По данным НБУ определение такого статуса осложняется отсутствием консолидированного подхода к классификации Bitcoin и регулирования сделок с ним в мире.

НБУ начал диалог с Министерством финансов, Государственной фискальной службой, Государственной службой финансового мониторинга, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а также с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг для выработки общей позиции относительно правового статуса Bitcoin и его регулирования.

С участием указанных государственных учреждений этот вопрос будет рассматриваться на ближайшем заседании Совета по финансовой стабильности, которое планируется провести до конца августа.

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