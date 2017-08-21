НБУ на аукционе в четверг купил $51 млн по курсу до 25,47 грн/$1

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в понедельник купил $50,9 млн по курсу до 25,47 грн/$1, сообщается на веб-сайте центробанка.

По данным НБУ, на аукцион были поданы заявки на $51,9 млн при заявленном объеме аукциона $100 млн - по курсу от 25,45 грн/$1 до 25,479 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,4603 грн/$1.

Во время предыдущего аукциона, 17 августа, НБУ купил $44 млн по курсу до 25,5195 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,5129 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник к 13:00 кв укрепился до 25,4405 грн/$1 с 25,4904 грн/$1. Торговый оборот к указанному времени составил $102,06 млн.