Экономика

13:42 21.08.2017

Украинско-израильская комиссия по торговле и экономическому сотрудничеству соберется на заседание в Киеве во вторник

Десятое заседание совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества пройдет во вторник, 22 августа, в Киеве.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, украинскую часть комиссии возглавляет глава МИД Павел Климкин, израильскую - министр по вопросам охраны окружающей среды, министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Зеэв Элькин.

"Планируется провести переговоры по всем ключевым вопросам двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности, торговли, привлечения инвестиций, сотрудничества в финансовой, транспортной и медицинской сферах. Будут определены конкретные перспективы по углублению взаимодействия в сфере сельского хозяйства, водных ресурсов, а также возобновляемых источников энергии и энергоэффективности", - говорится в сообщении.

По результатам заседания комиссии будет подписан протокол.

В МИД также отметили, что 21 августа проходит заседание рабочих групп по сотрудничеству в сфере туризма и стандартизации.

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