Экономика

13:09 21.08.2017

Barclays следит за пребыванием сотрудников на местах с помощью датчиков

Barclays Plc установил устройства, отслеживающие время пребывания банкиров на рабочих местах.

Лондонские сотрудники банка в последние месяцы начали обнаруживать черные коробочки под своими столами и стали задавать вопросы руководству относительно их назначения, сообщило несколько человек агентству Bloomberg на условиях анонимности.

Эти устройства оказались приборами слежения OccupEye, которые используют датчики тепла и движения для регистрации длительности пребывания персонала на рабочем месте.

Выпускающая датчики Cad-Capture продвигает их как один из способов для оценки компаниями возможностей сокращения офисного пространства. По результатам анализа данных можно понять, сколько рабочих мест не используется и в какое время.

"Сенсоры не отслеживают людей или их продуктивность; они оценивают использование офисного пространства", - говорится в сообщении Barclays.

Устройства "устанавливались поэтапно", и работников банка и профсоюз Unite уведомляли до их установки, хотя банк не рассылал соответствующую служебную записку, сказал пресс-секретарь Barclays Том Хоскин. Сотрудники говорят, что не помнят, чтобы им сообщали о регистраторах, но представители банка утверждают, что официальных жалоб в отдел персонала не поступало.

В лондонских офисах JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. и Credit Suisse Group AG не используются никакие средства настольного слежения, сообщили источники, знакомые с ситуацией в этих инвестбанках, попросив об анонимности. Представители этих четырех компаний от комментариев отказались.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Украина после окончания отопительного сезона увеличила запасы в ПХГ на 75%

Транзит газа через ГТС Украины 17 августа превысил 300 млн куб. м

В Украине с начала 2018 года вводится электронная подготовка проектов решений Кабмина

Словацкая Nafta намерена стать оператором проекта СРП на Юзовском газовом участке

Кабмин одобрил погашение из госказны кредита Донецка на 350 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинско-израильская комиссия по торговле и экономическому сотрудничеству соберется на заседание в Киеве во вторник

НБУ в понедельник объявил аукцион, увеличил объем покупки до $100 млн

В Китае в сентябре запустят поезда со скоростью 350 км/ч

Литва получила первую партию американского СПГ

Запасы угля на складах ТЭС Украины за неделю снизились на 5,4%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog8730.html
РЕКЛАМА