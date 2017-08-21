Экономика

10:55 21.08.2017

В Китае в сентябре запустят поезда со скоростью 350 км/ч

Высокоскоростной поезд нового поколения "Фусин" ("Возрождение"), способный развивать скорость до 350 км/ч, начнет курсировать по магистрали Пекин-Шанхай 21 сентября, сообщила China Railway Corp. (CRC).

Таким образом, Китай станет мировым лидером по скорости движения коммерческих железнодорожных составов, отмечает агентство "Синьхуа".

Успешные испытания нового состава были проведены в июле, подготовка к его вводу в эксплуатацию завершена, отметили в компании.

Согласно новому графику движения поездов, на участке Пекин-Шанхай будет работать семь пар составов "Фусин". Эта линия является наиболее загруженной в Китае высокоскоростной железнодорожной магистралью. Увеличение скорости позволит сократить время в пути из Пекина в Шанхай примерно до 4,5 часа.

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