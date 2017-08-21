Литва получила первую партию американского СПГ

Первый газовоз прибыл в понедельник в Клайпеду из США, он доставил сжиженный природный газ (СПГ) с американского экспортного терминала Sabine Pass, сообщает портал Marinetraffic.com.

Официальный представитель литовской компании Lietuvos duju tiekimas Паулюс Якутавичюс сказал агентству BNS, что СПГ в Клайпеду доставил танкер Clean Ocean.

Это первая партия СПГ из Соединенных Штатов, прибывшая в страны Балтии, и одна из первых, прибывших в Восточную Европу.

Lietuvos duju tiekimas в июне подписала договор с компанией Cheniere Marketing International (входит в американскую энергетическую компанию Cheniere Energy), владеющей терминалом Sabine Pass в Луизиане, договор о поставке 140 тыс. кубометров СПГ.

В ближайшем времени в Литву должно прибыть еще одно судно из США. В июле Lietuvos duju tiekimas заключило еще один договор на поставку СПГ с компанией Gas Natural Fenosa, груз от которой должен прибыть в Клайпеду в середине сентября.

СПГ в Литву поставляют также норвежская Statoil и американская Koch Supply & Trading (осуществляет поставки из Норвегии и Нигерии).