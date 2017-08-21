Экономика

10:48 21.08.2017

Запасы угля на складах ТЭС Украины за неделю снизились на 5,4%

Запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) Украины в период с 14 по 21 августа сократились на 5,4% (на 97,8 тыс. тонн) – до 1 млн 711,7 тыс. тонн.

Согласно данным Министерства энергетики и угольной промышленности, за этот период запасы углей антрацитовой группы снизились на 8,1% (на 52,4 тыс. тонн) – до 591,4 тыс. тонн, газовой группы – на 3,9% (на 45,4 тыс. тонн), до 1 млн 120,3 тыс. тонн.

В то же время запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины за неделю возросли на 6,4% (на 18,8 тыс. тонн) – до 312,2 тыс. тонн. В частности, запасы угля антрацитовой группы на утро 21 августа превышают показатель 14 августа на 9,2% (на 15,7 тыс. тонн) – до 186,5 тыс. тонн, а рост запасов газовой группы составил на 2,5% (на 3,1 тыс. тонн) – до 125,7 тыс. тонн.

Ранее вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион отмечал, что снижение в июле-августе запасов угля на складах ТЭС связано с прохождением летнего пика потребления электроэнергии и проведения плановых ремонтов на блоках атомных электростанций (АЭС) в рамках их подготовки к работе зимний период.

Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году увеличили потребление угля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) по сравнению с 2015 годом – до 31 млн 338,6 тыс. тонн. В т.ч. потребление марок АШ+Т составило 12 млн 824,1 тыс. тонн, Г+Д – 18 млн 514,6 тыс. тонн.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В Украине с начала 2018 года вводится электронная подготовка проектов решений Кабмина

Словацкая Nafta намерена стать оператором проекта СРП на Юзовском газовом участке

Кабмин одобрил погашение из госказны кредита Донецка на 350 млн грн

Трудовые мигранты из Украины поддерживают рост экономики Польши

АМКУ предлагает сделать обжалование торгов платным

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ в понедельник объявил аукцион, увеличил объем покупки до $100 млн

В Китае в сентябре запустят поезда со скоростью 350 км/ч

Литва получила первую партию американского СПГ

Датская Moeller-Maersk продала свой нефтегазовый бизнес Total

"Нафтогаз" приостановит полномочия независимого члена набсовета Проктора с 30 сентября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Прайс юа
РЕКЛАМА