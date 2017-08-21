"Нафтогаз" приостановит полномочия независимого члена набсовета Проктора с 30 сентября

Полномочия независимого члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Чарльза Проктора будут приостановлены с 30 сентября 2017 года.

Согласно сообщению НАК в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение закреплено протоколом внеочередного заседания НС "Нафтогаза" от 15 августа 2017 года.

Как сообщалось, реформу корпоративного управления в "Нафтогазе Украины" Кабинет министров начал в 2015 году в соответствии с принципами ОЕСР. В мае 2016 года сформирован набсовет НАК в лице британцев Маркуса Ричардса, Ч.Проктора и Пола Уорвика. От Кабинета министров в совет вошли первый замглавы МЭРТ Юлия Ковалив, от администрации президента – экс-глава Минэнергоугля Владимир Демчишин.

Позднее Ю.Ковалив решила подать в отставку, перейдя на должность главы Офиса инвестиционного совета при президенте Украины. Ее полномочия прекращены с 17 апреля 2017 года.

Кабинет министров 29 марта 2017 года решил расширить количественный состав НС "Нафтогаза" с пяти до семи лиц, добавив в него еще одного независимого члена и одного от государства.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.