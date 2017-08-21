Нефть слабо снижается после скачка на 3% в пятницу

Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в понедельник после существенного подъема в последний рабочий день прошлой недели.

Причиной резкого подорожания топлива в конце прошлой недели стала неподтвержденная информация о том, что Exxon Mobil Corp. закрывает один из крупнейших НПЗ в США, сообщает MarketWatch.

"Этот завод-монстр - второе по величине нефтеперерабатывающее предприятие в Штатах", его мощность составляет 584 тыс. баррелей в сутки, заявил старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн. "Потеря, по неподтвержденным данным, этого НПЗ может привести к тому, что другие НПЗ попытаются исправить ситуацию, повышая цены на "тяжелую" нефть, которую становится все сложнее найти", - полагает он.

Кроме того, количество действующих в США буровых нефтяных установок на прошедшей неделе сократилось на 5 - до 763, свидетельствуют данные Baker Hughes.

Между тем экономист по энергетике WTRG Джеймс Уильямс отмечает, что волатильности рынку может добавить то, что во вторник истекают сентябрьские фьючерсные контракты на WTI.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 кв подешевели на $0,05 (0,09%) - до $52,67 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена подскочила на $1,69 (3,31%), завершив торги на уровне $52,72 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в понедельник снизились на $0,01 (0,02%) - до $45,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена взлетела на $1,42 (3,02%) и закончила день на уровне $48,51 за баррель.

За минувшую неделю WTI потерял 0,6% стоимости, причем "в минусе" он завершил третью неделю подряд, по данным FactSet. Между тем Brent увеличился за последние пять сессий на 1,2%.