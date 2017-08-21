Суд назначил на 18 сентября заседание по иску Siemens к Ростеху, не стал арестовывать турбины в Крыму

Арбитражный суд Москвы 18 сентября рассмотрит заявление Siemens против структур "Ростеха", которые переместили турбины производства немецкой компании в Крым, следует из картотеки суда.

Siemens просит суд признать сделку недействительной и применить последствия недействительности сделки.

Суд при этом отказал Siemens в принятии обеспечительных мер. Компания требовала наложения ареста на четыре турбины, перемещенные в Крым, и установления запрета на совершение действий по монтажу газотурбинных установок.

Иск был подан 11 июля 2017 года. Он был оставлен без движения до 21 августа. Ответчиками названы ОАО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт", ООО "Сименс технологии газовых турбин" и ООО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт". Заявитель 18 августа представил заявление об устранении обстоятельств, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения, с приложениями к нему.

В Siemens поясняли, что включили в иск свое совместное предприятие с "Силовыми машинами" - "Сименс технологии газовых турбин" в информационных целях. Все претензии по существу касаются "Технопромэкспорта" как участника проекта в Тамани.

Компании "Технопромэкспорт" являются структурами группы "Ростех", которая строит ТЭС в Крыму, "Сименс технологии газовых турбин" - совместное предприятие Siemens и "Силовых машин" (доля последней - 35%) по производству газовых турбин в Санкт-Петербурге, где, предположительно, было выпущено оборудование, направленное в Крым.

Siemens обвиняет "Ростех" в том, что он незаконно переместил в Крым четыре турбины, поставленные для строительства электростанций на Тамани. Согласно санкционным ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в Крыму. В ответ на перемещение турбин ЕС ввел против трех российских компаний и трех физлиц дополнительные санкции.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что поставленное в Крым оборудование - российского производства. Турбины были сделаны на совместном с "Силовыми машинами" предприятии в Крыму и модернизированы с российскими ноу-хау, сообщал "Ростех".

Как сообщалось, турбины Siemens были поставлены для строительства электростанции в Тамани. Затем заказчик - "Технопромэкспорт" - выставил это оборудование на продажу, но безрезультатно.

"Севастопольская ПГУ-ТЭС" строится в Балаклавском районе Севастополя. Первая очередь - парогазовая установка мощностью 235 МВт, вторая очередь - той же мощности. Близ Симферополя строится "Симферопольская ПГУ-ТЭС", ее мощность совпадает с мощностью станции в Севастополе.