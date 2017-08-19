Словацкая Nafta намерена стать оператором проекта СРП на Юзовском газовом участке

Ведущая словацкая нефтегазовая компания Nafta, имеющая мощности для хранения 2,74 млрд куб. м природного газа и ведущая разработку углеводородных месторождений у словацко-украинской границы, заявила о намерении стать участником, инвесторов и оператором соглашения о разделе продукции (СРП) – углеводородов, которые будут добываться на Юзовском участке (Харьковская и Донецкая обл.).

"Компания Nafta готова стать акционером Yuzgaz сразу, как только Кабинет министров согласует переуступку прав и обязательств с ООО "Надра Юзовская" на Yuzgaz и стать, фактически, оператором", – сказал заместитель директора департамента разведки и добычи Nafta и исполнительный директор ООО "Си-Эн-Джи" (с.Вовкове, Ужгородский р-н) Мартин Словак (Martin Slovák) на заседании межведомственной комиссии по СРП 17 августа в Киеве.

Согласно видео заседания, М.Словак сообщило о прошедшей на минувшей неделе встрече главы набсовета Nafta, основного владельца и главы совета директоров чешской энергетической группы EPH (Energetický a průmyslový holding) Даниэла Кретинского (Daniel Křetínský) с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом

"Nafta намерена стать дополнительным инвестором в Yuzgaz BV и фактическим оператором, который будет реализовывать этот проект", – еще раз отметил М.Словак.

По его словам, компания готова взять на себя обязательства, которые первоначально брала в этом проекте компания Shell, позже отказавшаяся от него. "Планируем выполнить в первый пятилетний этап все работы, которые хотел делать Shell, но более эффективно", – сказал он.

Однако, добавил представитель Nafta, ряд экономических и финансовых условий требуют пересмотра, в частности, в связи с падением цен на углеводороды за период после 2012-2013 годов, так как в противном случае проект будет заведомо убыточным

М.Словак выразил надежду, что такой проект изменений в СРП может быть подготовлен специальной рабочей группой, которую создаст межведомственная комиссия для дальнейшего вынесения на рассмотрение Кабинетом министров, и межведомственная комиссия приняла соответствующее решение.

Присутствующие на заседании народные депутаты из группы "Еврооптимисты" предложили провести новый конкурс на СРП по Юзовскому участку, в котором Nafta могла бы принять участие, так как, по их мнению, вхождение в него через "Надра Юзовская" с использованием судебных решений создает риски для инвестора.

В то же время министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, возглавляющий комиссию, отметил, что вариант нового конкурса потребует минимум 1,5-2 лет, тогда как рабочая группа сможет представить свои наработки уже через месяц-два. По его словам, работа этой группы будет открыта для депутатов и экспертов. Глава Минэнергоугля призвал депутатов поддержать быстрейший выход инвестора на украинский рынок и сообщил о готовности словацкой компании построить еще и перерабатывающий завод.

М.Словак добавил, что Nafta наняла в Украине ведущих консультантов и юристов и готовы осуществлять инвестиции уже в самое ближайшее время.

Он напомнил, что летом прошлого года Nafta приобрела у американской компания Cub Energy Inc. 50% в Ужгородской газовой площади, и уже вложила в поисковые работы EUR100 млн и уже провела сейсмику площади.

Отвечая на вопросы депутатов о нынешних бенефициарах Yuzgaz, соучредитель компании канадец Ярослав Кинах (Jaroslav Kinach), некогда возглавлявший представительство ЕБРР в Украине, сообщил, что вторым бенефициаром через фонд Emerstone Energy и компанию Emerstone Capital Partners является его канадский друг.

"Мы – конечные бенефициары. В последние несколькие месяцы вели переговоры со стратегическими инвесторами, так как наибольшие критика к нам – раскройте инвесторов… Мы пришли с нашим стратегическим инвестором и хотим приступить к переговорам с комиссией: что будем делать, какие деньги будет вкладывать", – описал текущую ситуацию Я.Кинах.

Как сообщалось, в июле 2016 года нидерландская Yuzgas стала победителем конкурса по привлечению инвестора для реализации СРП по добыче углеводородов в пределах Юзовской площади, однако Кабинет министров 2 ноября того же года протокольным решением отказал ей в участии в СРП.

Yuzgaz успешно обжаловала отказ Кабмина в суде. Глава Минэнергоугля И.Насалик в ходе заедания комиссии 17 августа отметил, что Кабмин окончательного решения по вопросу СРП не выносил.

Юзовский участок площадью 7886 кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд куб. м.

Nafta в июле 2016 года сообщила о приобретении у американской компании Cub Energy Inc. с активами в Украине бизнесмена Михаила Афендикова за EUR1,5 млн 50% в Ужгородской газовой площади. Покупателем в сделке выступила 100% дочка словацкой Nafta – Nafta International B.V. (Нидерланды), которая приобрела 50% в CNG Holdings Netherlands B.V., которой принадлежит 100% в ООО "Си-Эн-Джи" (Ужгородский р-н, с. Вовкове) – владельце специального разрешения на промышленную разработку Ужгородской газовой площади.

Согласно госреестру, разрешение было выдано в марте 2016 года подконтрольной Cub Energy компании "Тисагаз" сроком на 20 лет – до 11 марта 2036 года, а в июне его владельцем стала новосозданная "Си-Эн-Джи". Площадь месторождения – 301,4 кв. км. До этого "Тисагаз" имела 15-летнее спецразрешение на проведение поисковых и разведочных работ на этой площади.

Cub Energy указывала, что в рамках подписанного соглашения Nafta также профинансирует 3D-сейсмику 100 кв. км в течение 20 месяцев после закрытия сделки и бурение в течение четырех лет трех скважин с выделением до EUR0,2 млн на дополнительные сопутствующие расходы для каждой скважины.

Согласно отчету за 2016 год, крупнейшими акционерами Nafta являются SPP Infrastructure, a. s. – 56,15% и Czech Gas Holding Investment B.V. из группы EPH.

Выручка Nafta в 2016 году сократилась на 19,5% – до EUR160,11 млн, а чистая прибыль – на 23,1%, до EUR79,55 млн.