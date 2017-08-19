Экономика

15:09 19.08.2017

Трудовые мигранты из Украины поддерживают рост экономики Польши

Приток рабочей силы из Украины положительно влияет на экономику Польши, поскольку способствует более эффективному освоению инвестиций.

Соответствующее мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционного банка Barclays, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"В то время как в Польше наблюдается демографическое старение населения, существенный приток мигрантов из Украины обеспечил необходимый запас рабочей силы на рынке, что позволяет Польше более эффективно осваивать дотации ЕС", - указано в документе.

При этом, как отмечают аналитики, Венгрия наряду с Польшей также получает финансирование из ЕС, однако его освоение, отражаемое в объемах инвестиций в экономику, ограничено нехваткой рабочей силы.

Согласно аналитическому обзору, во втором квартале 2017 года рост экономики Польши составил 3,9%, тогда как Венгрии - 3,2%.

Для сравнения: рост валового внутреннего продукта Украины апреле-июне 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 2,4%.

По данным Национального банка Украины, в настоящее время дефицит текущего счета в значительной степени перекрывается за счет населения, продающего валюту из своих сбережений. Эта валюта, по сути, обеспечивает имеющуюся сбалансированность валюты на межбанковском рынке и определенную стабильностью гривни.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Кабмин одобрил погашение из госказны кредита Донецка на 350 млн грн

АМКУ предлагает сделать обжалование торгов платным

"Нафтогаз" привлек Lazard для возможной продажи активов в Египте

Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился

Золото подорожало до максимума с ноября

ПОСЛЕДНЕЕ

Минфин намерен заменить почтовые сообщения электронными во взагимодействии ГФС и крупных налогоплательщиков

Нацсовет закажет в УГЦР просчет новых телеканалов для вещания на Крым

Число граждан ЕС, работающих в Великобритании, достигло рекорда

В Киеве прошел недельный марафон для IT-шников: учили управлять проектами

Американская GESS заинтересовалась Херсонской ТЭЦ – ФГИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog8730.html
РЕКЛАМА