АМКУ предлагает сделать обжалование торгов платным

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признает значительное увеличение количества жалоб с 2015 года и предлагает обязать субъектов обжалования подтверждать документально намерения принять участие в тендере, в отношении которого поступает жалоба.

Согласно сообщению на сайте комитета, АМКУ также предлагает сделать подачу жалобы платной.

Соответствующие предложения ведомство направило в Администрацию президента и Министерство экономического развития и торговли.

По данным АМКУ, в 2015 году зафиксировано 1,35 тыс. жалоб, в 2016-м их поступило 3,1 тыс., а с начала текущего года по состоянию на 18 августа – более 3,5 тыс. При этом, отмечает антимонопольное ведомство, с 2010 года категория нарушений практически неизменна: дискриминационные условия тендера и дискриминационный подход во время рассмотрения предложений участников.

"Заказчики не всегда учитывают выводы органа обжалования и продолжают так же нарушать законодательство или совершают новые нарушения", – говорится в сообщении.

Согласно данным комитета, за 2016-2017 гг. наибольшее количество жалоб поступило на действия "Укрзализныци", ее филиалов или подразделений (более 500).

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 18 августа инициировал обращение в правоохранительные органы для проведения расследования случаев безосновательного блокирования государственных тендеров.

По словам премьер-министра, некоторые фирмы заявляются на различные тендеры, а потом через процедуру обжалования блокируют их. В.Гройсман также выразил мнение, что Антимонопольный комитет "подыгрывает" таким фирмам.

Глава правительства поручил заместителю министра экономического развития и торговли Максиму Нефедову провести координационное совещание по этим вопросам и на протяжении трех недель направить предложение в правительство об изменениях в законодательство, которые обеспечат прозрачность тендерных процедур и исключат возможность злоупотреблений.