АМКУ предлагает сделать обжалование торгов платным
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признает значительное увеличение количества жалоб с 2015 года и предлагает обязать субъектов обжалования подтверждать документально намерения принять участие в тендере, в отношении которого поступает жалоба.
Согласно сообщению на сайте комитета, АМКУ также предлагает сделать подачу жалобы платной.
Соответствующие предложения ведомство направило в Администрацию президента и Министерство экономического развития и торговли.
По данным АМКУ, в 2015 году зафиксировано 1,35 тыс. жалоб, в 2016-м их поступило 3,1 тыс., а с начала текущего года по состоянию на 18 августа – более 3,5 тыс. При этом, отмечает антимонопольное ведомство, с 2010 года категория нарушений практически неизменна: дискриминационные условия тендера и дискриминационный подход во время рассмотрения предложений участников.
"Заказчики не всегда учитывают выводы органа обжалования и продолжают так же нарушать законодательство или совершают новые нарушения", – говорится в сообщении.
Согласно данным комитета, за 2016-2017 гг. наибольшее количество жалоб поступило на действия "Укрзализныци", ее филиалов или подразделений (более 500).
Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 18 августа инициировал обращение в правоохранительные органы для проведения расследования случаев безосновательного блокирования государственных тендеров.
По словам премьер-министра, некоторые фирмы заявляются на различные тендеры, а потом через процедуру обжалования блокируют их. В.Гройсман также выразил мнение, что Антимонопольный комитет "подыгрывает" таким фирмам.
Глава правительства поручил заместителю министра экономического развития и торговли Максиму Нефедову провести координационное совещание по этим вопросам и на протяжении трех недель направить предложение в правительство об изменениях в законодательство, которые обеспечат прозрачность тендерных процедур и исключат возможность злоупотреблений.