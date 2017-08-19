Американская GESS заинтересовалась Херсонской ТЭЦ – ФГИ

Представители GESS Ukraine, украинского подразделения американской компании Green Energy Sustainable Solution - GESS International, сообщил по итогам встречи с ними заместитель главы Фонда госимущества Украины Юрий Никитин.

На встрече обсуждались вопросы условий продажи, цены и возможности реструктуризации долгов ТЭЦ, которые составляют почти $4 млн, говорится в сообщении ФГИ по итогам встречи.

"После трех неудачных попыток в предыдущие годы мы хотим снова выставить ТЭЦ на продажу… Объявление конкурса предварительно запланировано на октябрь этого года", – сказал Ю.Никитин.

Он уточнил, что Фонд уже подготовил условия продажи, которые должна рассмотреть рабочая группа при правительстве, после чего они будут вынесены на утверждение Кабмина.

По словам замглавы, Фонд приложит максимум усилий для прозрачной приватизации ТЭЦ и готов рассматривать любые приемлемые предложения по этому вопросу, в частности, о привлечении Херсонской ТЭЦ к проекту развития альтернативной энергетики.

"Компания хочет сделать такой приватизационный проект, чтобы ни один из его участников, в том числе сама ТЭЦ, потребители, не терял, а наоборот – получал", – цитирует ФГИ слова представителя GESS Ukraine Шона Эдварда Ли.

Он отметил, что компания уже имеет три бизнес-проекта в Херсонской области.

Как сообщалось, ФГИ предлагал к продаже 99,833% акций ПАО "Херсонская ТЭЦ" за 155 млн грн.

Установленная электрическая мощность ТЭЦ составляет 80 МВт, тепловая – 734,7 Гкал-ч.

Ю.Никитин сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что существует интерес также к Николаевской ТЭЦ. Хотя повторный аукцион по ней на этой неделе завершился безрезультатно, в этот раз было две предварительные заявки, однако подтверждение гарантийного взноса так и не последовало.

По его словам, к продаже также готовятся Криворожская и Северодонецкая ТЭЦ. "Есть еще Одесская, но там банкротство", – добавил Ю.Никитин.